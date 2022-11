Am Sonntag, 27. November, 17.30 Uhr, gibt es in der St.-Bartholomäus-Kirche in Kirchehrenbach eine Meditation zum Advent mit Pater Anselm Grün (Bild) und Pater Dominikus Trautner. Anselm Grün spricht über die heilenden Kraft des Advent . Zur Begleitung spielt Dominikus Trautner an der Orgel Werke von Händel, Bach und Rheinberger. Karten (16 Euro) gibt es im Gasthaus Sponsel, Telefon 09191/94448. Foto: Julia Martin