Ihren 102. Geburtstag feierte Margit Tatransky im Streitberger Seniorenzentrum Martin Luther . Die Zeit ihres Lebens reiselustige Jubilarin lebt seit vier Jahren in dem Haus des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim, in dem es ihr laut Pressemitteilung der Diakonie sehr gut gefällt. Zu ihrem 100. Geburtstag war sie vom Bayerischen Rundfunk unter dem Titel „Altersforschung – das Geheimnis der Hundertjährigen“ porträtiert. Sie verriet damals ihr Rezept für ein langes Leben: „Ich hab mich nie über irgendwas geärgert, ich war immer zufrieden.“ Dies hat sich auch während der Corona-Pandemie nicht geändert. Und so feierte die im Sudetenland geborene Mutter dreier Kinder ihren hohen Geburtstag gemeinsam mit ihrer Tochter Brigita glücklich und zufrieden bei erstaunlicher Rüstigkeit. red