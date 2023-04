Der Verkehrsclub Deutschland , Ortsgruppe Forchheim , berichtet in einer Pressemitteilung über seinen kürzlich stattgefundenen Infotreff.

Demnach wurde der VCD von der Stadt Forchheim eingeladen, als Träger öffentlicher Interessen zu zwei Bebauungsplänen Stellung zu nehmen. Bezüglich des Neubaus eines Feuerwehrhauses in Forchheim-Buckenhofen ergab sich kein Diskussionsbedarf. Dagegen wurde zum Plan eines neuen Kindergartens in Forchheim-Reuth sehr intensiv diskutiert.

Die Zufahrt zu diesem geplanten Kindergarten, die hauptsächlich über die Hutstraße in Reuth erfolgt, ist laut VCD sehr problematisch, da die Straße teilweise sehr eng sei und teilweise gar keinen, teilweise einen sehr schmalen Bürgersteig habe. Wer über den VCD Argumente vorbringen will, möge sich per E-Mail an vcd@hoernlein-r.de melden.

Angesprochen wurde auch der ÖPNV , insbesondere der Busverkehr sowohl im gesamten Landkreis als auch in der Stadt Forchheim . Verwiesen wurde den Angaben zufolge auf konkrete, derzeit bestehende Mängel (zum Beispiel nicht gewährleistete Anschlüsse an die oder von der Bahn oder fehlende Informationen über Umleitungen der Busse) und auch auf das Konzept für den zukünftigen Busverkehr.

Der nächste VCD-Infotreff findet am Mittwoch, 29. April, 19 Uhr, statt, mit Sicherheit auch online unter meet.jit.si/VCD-FO-InfoTreff). Man versuche, die Veranstaltung hybrid durchzuführen. red