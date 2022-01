Am Donnerstagmittag haben Zivilfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Autobahnrastplatz Fränkische Schweiz Ost ein Fahrzeug aus Polen kontrolliert. Beim 23-jährigen polnischen Beifahrer fanden sie mehrere Tütchen jeweils mit einer geringen Menge Marihuana und Haschisch. Das Rauschgift befand sich in seiner Hosentasche. Das Cannabis wurde sichergestellt und der junge Mann zur Vernehmung auf die Dienststelle gebracht. Gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.