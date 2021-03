Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstagmittag zwischen 12.30 und 13.10 Uhr einen grauen Mercedes, der am Parkplatz eines Supermarktes in der Bamberger Straße abgestellt war. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro am Heckstoßfänger. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.