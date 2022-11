Der Soroptimist-International-Club Forchheim-Kaiserpfalz beteiligt sich an der Europaaktion der „Orange Days“ und setzt auf Prävention , um häusliche Gewalt zu verhindern.

Am Freitag, 25. November, starteten mit dem internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen die „Orange Days“ Soroptimist International Deutschland (SID) macht auf die Zeichen einer toxischen Beziehung aufmerksam, um häusliche Gewalt zu verhindern und ruft zur Unterstützung der örtlichen Frauennotrufe auf.

Die jährlich stattfindenden Tage sind laut Pressemitteilung weltweit von großer Bedeutung, um auf die Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Am 25. November startet die jährlich stattfindende Initiative, die mit dem internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember endet. Während dieser 16 Tage finden weltweit Veranstaltungen und Aktionen „in Orange“ statt.

Aktiv ist dabei der SI-Club Forchheim . Clubpräsidentin Birgit Rosbigalle ruft dazu auf, in dieser Zeit mit der Kleidung in Orange ein Zeichen zu setzen. Außerdem können sich die Menschen am Aktionstag gegen Gewalt von 16 bis 18 Uhr beteiligen. An diesem Tag läuft die Informationskampagne am Eingangsbereich des E-Centers in Forchheim-Nord. Ziel ist es, geschlechtsspezifische Gewalt nicht nur zu enttabuisieren und die Öffentlichkeit für die Situation vieler Frauen und Mädchen zu sensibilisieren, sondern auch ein Zeichen für Gleichberechtigung , Solidarität und Stärke zu setzen.

Ein drängendes Problem

Laut Statistik sind 98,1 Prozent der Opfer von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung in der Partnerschaft Frauen. Ein Drittel aller Frauen wird in ihrem Leben Opfer physischer oder sexualisierter Gewalt, ein Viertel davon trifft beim Täter auf ihren aktuellen oder ehemaligen Partner. red