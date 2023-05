Am Freitag, 2. Juni, steht ab 18 Uhr die Kulisse der Teufelshöhle ganz im Zeichen von Magie und Zauberei: ein Zauberer, zwei Hände, viele Überraschungen. Bei der lustigen Zaubershow erleben es die Kinder immer wieder, wenn unglaubliche Dinge geschehen und Kunststücke manchmal „danebengehen“. So hat der Zauberer das nicht geplant und steht vor einem echten Problem. Klaro, dass die Kinder den Zauberer beim Gelingen unterstützen und wieder alles mit Hilfe eines Zauberspruches ins Lot bringen.

Bei der Mitmach-Zaubershow für Kinder steht die aktive Teilnahme im Mittelpunkt. Zaubern muss verblüffend, spannend und überraschend sein – wie bei Zauberer „Manolo“. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten zum Preis von sieben Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Kinder von vier bis 14 Jahren) gibt’s unter Telefon 09243/70841 (Tourismusbüro Pottenstein ) oder per E-Mail an info@pottenstein.de. Karten an der Abendkasse kosten einen Euro mehr. red