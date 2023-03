Es ist bereits zu einer lieb gewordenen Tradition geworden – das alljährliche Fastenessen in der Pfarrei St. Anna Weilersbach . Coronabedingt war es die beiden vergangenen Jahre ausgefallen. Deshalb freute sich der Familienkreis mit Pfarrvikar Thomas Muttam heuer um so mehr, die Gemeinde nach dem Sonntagsgottesdienst in den Pfarrsaal einzuladen.

Der Zuspruch war enorm, so dass die Plätze kaum ausreichten und noch Tische und Stühle eingeschoben werden mussten. Denn an diesem Tag hatten die vielen Besucher ihre Küche kalt gelassen und ließen sich das von den Familienkreisfrauen vorbereitete und servierte Essen schmecken. Auf der Speisekarte standen: Linsen mit fränkischen Spotzn und Wienerle sowie Kartoffeln mit Quark.

Aber man konnte nicht nur genießen, es waren auch ein paar frohe Stunden der Begegnung und der Gemeinschaft und nicht zuletzt hat man was Gutes getan.

Denn mit dem Erlös vom Fastenessen werden die Kinderheime der Kinderstiftung „Hoffnungsstrahl“ von Pfarrer Thomas in Indien mitunterstützt. Heidi Amon