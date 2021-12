Auch in diesem Jahr wurde die Wunschbaumaktion der Pfarrei St. Martin Forchheim ein voller Erfolg . Initiiert durch den Pfarrgemeinderat wurden in den ersten beiden Adventswochen Gutscheine für Bedürftige gesammelt. Diese haben jeweils einen Wert von zehn Euro und können in einem Forchheimer Drogeriemarkt eingelöst werden.

Nach Abschluss der Sammelaktion konnten die von Pfarreiangehörigen und der Pfarrei Verbundenen gespendeten Gutscheine nun verteilt werden: Zusammen mit einem Glas selbst gekochter Marmelade des Frauenbundes St. Martin wurden die Bewohnerinnen und Bewohner des Eggolsheimer Weges mit jeweils einem Gutschein beschenkt. Das Licht von Bethlehem, das zusätzlich mitgebracht wurde, sollte bereits die Freude auf Weihnachten wecken.

Jeweils 65 Gutscheine wurden an Eva Wichtermann von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim sowie an Kathrin Reif vom Mehrgenerationenhaus übergeben, damit diese über die dortigen Unterstützungsangebote an Bedürftige weiterverteilt werden. Alle Spender der Gutscheine haben den Empfängern eine Vorweihnachtsfreude bereitet. red