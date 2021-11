Seit mehr als 30 Jahren spielt Wolfgang Buck seine Dialekt-Songs auf den fränkischen Theater- und Konzertbühnen, aber auch im Rest der Republik. In all der Zeit hat er sich seine humane Haltung und seinen Witz bewahrt, seine sprachliche Süffigkeit, sein differenziertes Denken und sein wunderbares Gitarrenspiel. Auch in der kommenden Konzertsaison gilt deshalb: „Iech wär dann do“.

„Sümbadisch“, nicht aufdringlich

Wolfgang Buck steht gelassen auf der Bühne, ohne aufdringliche Bier- und Klößseligkeit, ohne fränkisch-volkstümelndes Auftrumpfen, sondern weltoffen, präsent und tolerant, die Statur „bridscherbraad“, die Musik „budderwaach“, die Wörter „blitzgscheid“, der ganze Mensch einfach „sümbaddisch“.

Liebhaber handgemachter Akustik-Gitarrenmusik und Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten kommen bei Wolfgang Buck voll auf ihre Kosten.

Am kommenden Samstag, 13. November, gastiert der 63-jährige evangelische Pfarrer um 20 Uhr im Jungen Theater in Forchheim , Kasernstraße 9. Karten gibt es bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, in Forchheim zum Beispiel bei der Lotto-Annahmestelle Kefferstein in der Hornschuhallee 21 (Telefonnummer 09191/ 3515930), sowie jederzeit online unter www.jtf.de . red