Während im Vordergrund der symbolische Spatenstich vollzogen wurde, lärmte im Hintergrund bereits der Bagger , grub sich in Gras und den Mutterboden und häufte alles zu einer großen Halde an. Claus Schwarzmann, Bürgermeister von Eggolsheim , freute sich über den Baubeginn. Er erinnerte an die Einweihung des Seniorenzentrums St. Martin vor 15 Jahren, das jetzt mit Tagespflege, Schwesternklausur und seniorengerechten Wohnungen an der Schirnaidler Straße erweitert wird, und bezeichnete alles als „wahnsinnigen Glücksfall“.

Auf dem Grundstück der Caritas baut die Joseph-Stiftung. Es entsteht ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Wohnfläche von rund 280 Quadratmetern. Darin gibt es fünf seniorengerechte Mietwohnungen, eine Tagespflege für bis zu 18 Personen und eine Schwesternklausur mit 14 Zimmern.

Kombiniert wird das Projekt mit einer Wohnanlage, in der zwölf seniorengerechte Mietwohnungen – davon sechs öffentlich gefördert – sind. Die Gesamtkosten für beide Maßnahmen belaufen sich auf rund acht Millionen Euro. Die Tücken solch großer Maßnahmen liegen jedoch im Detail, wies Andreas F. Heipp, Vorstand der Joseph-Stiftung, darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit eines solchen Projektes auch durch die entsprechenden Zahlen gewährleistet sein müsste. Da die EH55-Neubauförderung vom Bund für energieeffiziente Gebäude gestoppt wurde, muss jetzt auch das Bauprojekt ohne diese Förderung auskommen. Dazu kommen der zunehmende Mangel an Baumaterial und die explodierenden Energiepreise. „Bauen wird anspruchsvoller“, resümierte Heipp. Auch Friederike Müller, Geschäftsführerin der Caritas St. Heinrich und Kunigunde, erinnerte sich: „Zwischendrin sah es nach einem Scheitern aus.“ Doch eine Umplanung machte das Projekt finanzierbar und damit zukunftsfähig.

Das Seniorenzentrum ist als Einrichtung in der Marktgemeinde akzeptiert und die Nachfrage nach freien Plätzen hoch. Die geplante Fertigstellung ist im Frühjahr 2024. Die zwölf seniorengerechten Wohnungen auf dem Nachbargrundstück sollen bereits im Herbst 2023 fertig sein.