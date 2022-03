Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit , als er von der Bombardierung der Ukraine erfuhr. „Aufstehen. Es ist Krieg!“, schrieb er seiner Familie sofort. „Das haben wir befürchtet, aber wir haben immer noch gehofft“, gesteht der Franke aus dem Landkreis Forchheim, der schon sein halbes Leben mit Frau und Kindern in Russland, in der Hauptstadt Moskau verbringt. Er soll hier Sepp heißen, seinen richtigen Namen möchte er in der Zeitung nicht lesen.

Äußerlich ist von dem Krieg in Moskau nichts zu bemerken. „Es ist wie immer“, sagt Sepp. „Die Leute gehen zur Arbeit , die Geschäfte sind geöffnet, es wird eingekauft. Trotzdem hängt das Wort Krieg in der Luft und drückt die Leute nieder. Die Stimmung hier ist sehr gedämpft“, beschreibt der Wahlmoskauer. Die Kollegen reden weniger als sonst. „Wie wenn man merkt, dass man Mist gebaut hat und sich vielleicht sogar schämt.“

Niemand rechnete damit

Dabei will er den Russen nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Die Nachrichten, die Medien funktionieren dort anders als in Deutschland, schon immer. „Es sind staatliche Medien, sie sind wie zu Sowjetzeiten. Ein Drittel sind Nachrichten, ein Drittel Kommentare und ein Drittel Propaganda – so ist man es gewöhnt.“ Milde ausgedrückt. Auch wenn im Rückblick die Entwicklung vorhersehbar erscheint, hatte niemand in Russland mit diesem Schritt Putins gerechnet.

Die Entwicklung gehe zurück bis zur Annexion der Krim, meint der Walmoskauer. „Da herrschte hier freudiger Patriotismus“, meint er und zieht einen Vergleich mit dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich, wenn er daran denkt, wie seine Kollegen bei der Besetzung der Krim jubelten. Auch wenn die Kollegen das heute nicht mehr hören wollen. Doch: „Das wollten die Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges auch nicht hören“, sagt Sepp. Mittlerweile aber habe sich die Einstellung bei vielen geändert.

„Es wird endlich nachgedacht“

„Es wird offensichtlich endlich nachgedacht. Auch in Russland haben die Menschen Sorge! Angst, dass sich der Angriff zu einem Weltkrieg ausweitet“, erzählt Sepp. Niemand wisse, wie der Westen reagiere. „Ich will keine Panik machen, aber es wird sehr mit dem Feuer gespielt.“

Aber auch das zeige die Entwicklung: Wer in Moskau den Kühlschrank gefüllt wusste, interessierte sich wenig dafür, wie die Leute in der Provinz lebten. Und die Ukraine war für sie sowieso Ausland.