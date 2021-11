Petra Malbrich

Ein Jahr ist es her, dass der Geldautomat in der Raiffeisenbankfiliale in Hiltpoltstein gesprengt wurde. Doch das Versprechen, spätestens bis Herbst den Automaten wieder aufzustellen, kann die Bank noch immer nicht halten. Ein Rechtsstreit über die Renovierungsarbeiten ist der Grund.

Wer durch die Tür schaut, hat den Eindruck, die ehemaligen Geschäftsräume der Raiffeisenbank sind vollständig saniert. Dass der Geldautomat endlich wieder aufgestellt wird, dem dürfte nichts mehr im Weg stehen. „Für alte Leute ist es schon umständlich, jedes Mal nach Gräfenberg zu fahren“, schildert Petra Maderer.

Probleme

Warum also hält die Bank ihr Versprechen nicht, spätestens im Herbst den Automaten wieder aufzustellen? Das dürfte doch nun nach der Renovierung kein Thema mehr sein, wundern sich die Hiltpoltsteiner Bürger. Ist es aber doch. „Momentan haben wir Probleme mit dem Vermieter. Es geht um die Zuständigkeit der Renovierungsherstellung“, sagt der Vorstandsvorsitzende Rainer Lang.

Das heißt, Vermieter und Bank haben unterschiedliche Vorstellungen, wer welche Renovierungsarbeiten zahlen muss. Kommuniziert wird derzeit über die Rechtsanwälte. „Solange das nicht abschließend geklärt ist, kann nicht eröffnet werden“, sagt Lang.

Alternativen?

Und wenn man einen anderen Platz für den Automaten sucht? Das sei nicht so einfach, so Lang. An den befristeten Vertrag ist die Bank gebunden. Natürlich könne dieser Vertrag außerordentlich gekündigt werden, doch wohin dann mit dem Automaten? In einen anderen Raum? „Da müsste dann auch die Infrastruktur neu gelegt werden“, erklärt Lang, warum das keine Lösung ist. „Wir sind nicht glücklich darüber“, beteuert Lang. Aber der Vorstandsvorsitzende verspricht: „Wir arbeiten nach wie vor daran, dass in Hiltpoltstein ein Automat steht.“