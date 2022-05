Der Gesangverein Hausen lädt am Samstag, 21. Mai, zum Wirtshaussingen in ungezwungener Runde mit Christian Heilmann ein. Die kulinarische Verköstigung beginnt ab 17 Uhr, das Singen in fröhlicher Runde ab 18 Uhr

im „Schwarzen Amboss“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das nächste Wirtshaussingen in Hausen ist für Samstag, 3. September, geplant. red