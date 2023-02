„Wir brauchen den Digitalisierungsturbo. Deutschland darf nicht auf der analogen Standspur stehen bleiben“, sagte Professor Andrew Ullmann , der bei der Pro-Carement GmbH in Forchheim zu Gast war. Als gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion kämpft er laut Pressemitteilung des FDP-Kreisverbands Forchheim für die digitale Gesundheitsversorgung. Sebastian Eckl, CEO der Pro-Carement GmbH, meinte: „Es tut gut zu hören, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland zum Wohle aller Beteiligten ein Fokusthema der Bundesregierung ist und wir mit Professor Ullmann einen starken Kämpfer an der Seite für das Thema haben.“

Die Pro-Carement GmbH entwickelte eine Applikation, die App „ProHerz“ für Smartphones. Die Software hilft chronisch Kranken, ihre Herzerkrankung zu managen, eine Gefährdung frühzeitig zu erkennen und überflüssige Wege zum Hausarzt, Facharzt und in die Klinik zu vermeiden.

Andrew Ullmann ist überzeugt: „Hier zeigt sich ganz eindeutig, dass wir in Deutschland führende Köpfe und führende Industrie haben bei den digitalen Anwendungen.“ red