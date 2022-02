Erstmals gab es in der St.-Annakirche in Forchheim zum Valentinstag eine feierliche Wort-Gottes-Feier. Gemeinsam mit Marion Herden von der Kirchenverwaltung und ihrem Mann, dem langjährigen Lektor Dieter Herden, gestaltete Pastoralreferent Georg Zametzer den Gottesdienst.

Für die vielen Paare, die zu dieser besonderen Premiere gekommen waren, hatten sie eine kleine Überraschung parat: Sie verteilten bunte kleine Windräder als Symbol. „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen eine Mauer, die anderen Windräder“, erklärte Zametzer die Aktion. Die vielen Älteren aber auch einige jüngeren Paare, die den Gottesdienst besucht hatten, waren sehr angetan von der modernen Gestaltung der Messfeier.

Für seine Predigt hatte Georg Zametzer ein Fotoalbum mitgebracht, mit vielen Bildern zu zweit, sehr viele von der Hochzeit. „Je älter die Bilder, umso jünger ist man selber darauf“, so der Pastoralreferent. „Wir sind heute nicht mehr die gleichen Menschen wie damals, es haben sich vielleicht so manche Ansichten geändert, wir sind reifer und älter geworden. Und unser Verliebtsein von damals hat sich mehr und mehr im Alltag bewähren müssen“, führte Zametzer weiter aus.

Passend zum romantischen Gottesdienst wurde das Lied von der Pop-Band Silbermond „Du bist das Beste, was mir je passiert ist“ eingespielt, Organistin Bärbel Horn begleitete die weiteren Lieder an der Orgel. Zum Abschluss der Wort-Gottes-Feier verabschiedete Georg Zametzer die Paare mit dem Windrad in der Hand: „Der Wind bläst hinein, lassen sie es zu!“ erl