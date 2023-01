Die SPD-Kreistagsfraktion und ihre Kandidaten für den Landtag, Richard Schmidt , und den Bezirkstag, Bettina Drummer , setzen sich laut Pressemitteilung für den Ausbau von erneuerbaren Energien im Landkreis Forchheim ein und fordern, das Windrad in Kasberg weiterzubetreiben.

Das einzige Windrad im Landkreis wurde im Jahr 2000 in Betrieb genommen und hat seither 55 Millionen KWh Strom produziert und geliefert. Als 1999 der Genehmigungsbeschluss für die getriebelose Anlage vorlag, kam es zu einer Baugenehmigungsklage aus Kasberg . Diese wurde jedoch abgelehnt und das Kraftwerk konnte am 1. Januar 2000 ans Netz gehen. Drei Monate später trat dann die EEG-Umlage in Kraft. Diese gilt zunächst für 20 Jahre. Danach wird erneut überprüft, ob das Windrad weiterhin tauglich ist und eine Genehmigung für weitere sechs bis sieben Jahre erlangt. Mit dem Windrad werden circa 800 Haushalte mit Strom versorgt.

Der Betreiber des Windrades

Der Betreiber des Windrades , Konrad Kress von der Firma Sturmwind, berichtete vor Ort von den Investitionskosten, die circa vier Millionen Euro betrugen, und der Amortisierung nach 16 Jahren, nach der die Anlage hinter der Erwartungsertragsprognose blieb. Um die Windkraftanlage weiterzubetreiben, müsse die Vergütung um fünf Cent ansteigen, damit sich die laufenden Kosten decken würden, erklärte Kress.

Laut Landtagskandidat Richard Schmidt dürften dem Ausbau von Windkraftanlagen keine Steine mehr in den Weg gelegt werden. Daher appellierte Schmidt an die bayerische Landesregierung, mehr in Windkraftanlagen zu investieren und diese besser zu fördern. Zentral seien hier Gesetze und Verordnungen, welche den bürokratischen Aufwand verringern könnten. Besonders auch die zu strengen Abstandsregeln verhinderten den Neubau von Windkraftanlagen.

Gerade in Zeiten der Klimakrise und der hohen fossilen Energiepreise sei ein Umdenken seitens der Regierung unumgänglich. Auch die Bezirkstagskandidatin Bettina Drummer monierte, dass ein einzelnes Windrad im Landkreis Forchheim zu wenig sei. Zudem ist sich Drummer sicher, wenn man es noch schaffe, die Bürger beim Bau von Windrädern besser einzubeziehen und beim Stromertrag in Form von Bürgerstrom oder Ähnlichem zu beteiligen, würde dem Ausbau von Windkraftanlagen nichts mehr im Wege stehen. „Diese Windräder machen keinen Lärm“, und auch ästhetisch sei nichts dagegen einzuwenden, meinte Drummer .

Fraktionssprecher Wolfgang Fees sowie Kreisrat Hans Jürgen Nekolla kündigten an, sie würden sich auch im Kreistag für den Weiterbetrieb des Windrades in Kasberg starkmachen. red