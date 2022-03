Forchheim vor 14 Stunden

„Wildfremd“ in bedrohten Wäldern

Stadtbücherei Der in Poxdorf lebende Fotograf und Autor Berndt Fischer zeigt am Mittwoch in Forchheim eine Multivisionsschau über faszinierende Naturschönheiten Europas. Er spart aber Umweltzerstörungen nicht aus.