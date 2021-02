Gräfenberg vor 9 Stunden

Wie wird der Steinbruch verfüllt?

Das Staatsministerium hat einen Leitfaden "Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen" herausgebracht. Wie ist er in der Praxis in Gräfenberg umzusetzen? Bürger haben Bedenken.