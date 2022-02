Es liegt was in der Luft. Zu viel Feinstaub nämlich. Das Umweltbundesamt ( UBA ) macht dafür die Holz- und Pelletheizungen als Verursacher aus. Doch: „So gut wie im Moment war unsere Luft noch nie“, sagt Matthias Schneiderbanger. Der Forchheimer ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger der Schornsteinfegerinnung und kennt die erlaubten Werte genau.

„Gerade bei Pellets sind die Staubwerte mit 0,02 Gramm Staub sehr niedrig“, betont Schneiderbanger, der deshalb mit Unverständnis auf die vom UBA aufgezeigte Problematik reagiert.

Lange galt Holz als ökologisch, doch nun wird vom Heizen mit Holz und Pellets abgeraten. Bei neuen Häusern sollen keine Kamine für Holzbefeuerungsöfen mehr eingebaut werden.

Es liegt an den Betreibern

Ein Paradoxon, findet auch die Energiemanagerin Christine Galster vom Landratsamt Forchheim , werden doch gerade Pelletsheizungen mit 45 bis 55 Prozent für die Investition gefördert. Dass die Sache mit dem Feinstaub in der Realität anders ist und diese Öfen deshalb als wenig umweltfreundlich betrachtet werden, liegt an den Betreibern. Das beginnt mit der falschen Lagerung des Holzes , geht weiter mit zu großen Holzstücken, die falsch im Ofen geschlichtet und dann auch noch in verkehrter Reihenfolge mit den falschen Hilfsstoffen zum Brennen gebracht werden.

„Qualm und Rauch sind die Folge, ein Schwelbrand entsteht, wenn sie Luftzufuhr gedrosselt wird“, sagt Schneiderbanger. Dadurch entstünden mehr Immissionen.

Die Öfen und die Brennstoffe selbst seien durchaus umweltschonend und energiesparend, finden Galster und Schneiderbanger, gerade was die Pelletsheizungen oder Stückholz-Vergaserheizungen betrifft: „Sie sind so konzipiert, dass wenig Umweltbelastungen entstehen“, sagt Galster.

Sind Feinstaubfilter nicht standardmäßig eingebaut, könne dieser nachgerüstet werden. Darüber hinaus gebe es innovative Biomasse-Anlagen, deren Feinstaubausstoß maximal zwei Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter betrage. Dort seien zusätzliche Filter eingebaut, was bei der Förderung zusätzlich berücksichtigt werde.

Problem bei Häusern aus den 60er Jahren

Wer nun einen älteren Ofen im Haus hat, der nachgerüstet oder ausgetauscht werden muss, habe es relativ leicht, denn zu beachten gebe es wenig: „Alle Öfen haben die Stufe 2“, sagt Schneiderbanger. Das heißt, sie halten die geforderten Werte ein. Allerdings rät der Bezirkskaminkehrer zu einem Ofen mit Speicherung. „Wenn der Ofen aus ist, wird es kalt“, sagt Schneiderbanger. Die Speicherung spare somit auch Geld.

Wird das Aus der Holz- und Pelletsöfen beschlossen, sehen Christine Galster und Matthias Schneiderbanger eine ganz andere Problematik: „Wenn kein Öl, kein Gas oder Pellets mehr benutzt werden dürfen, wie soll man dann ein Haus aus den 60er Jahren betreiben?“, fragt Schneiderbanger. „Mit irgendeiner Energie muss geheizt werden“, sagt Galster. Holz zähle zu den erneuerbaren Energien, sei CO 2 -neutral und günstig.

Die Alternative wäre eine Wärmepumpe. „Diese ist nicht für jedes Haus geeignet und wird mit Strom betrieben“, sagt Galster. Woher kommt der Strom? Aus Kernkraftwerken aus Frankreich oder Tschechien?

Nicht die Öfen sind das Feinstaubproblem. „Ein großes Problem für die Allgemeinheit wird es, wenn die Leute, das Holz falsch lagern oder verwenden“, betont Schneiderbanger. Wie es richtig geht, verrät jeder Kaminkehrer spätestens bei der Feuerstättenschau.