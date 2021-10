Mit der Buch-Show „Ein offenes Buch - Von idealen Körpern, perfektem Sex und anderen Mythen“ von Lara Ermer (Bild) möchte die Stadtbücherei explizit ein jüngeres Publikum ansprechen und ein oft noch tabuisiertes Thema in lockerer Form präsentieren.Die Poetry-Slammerin und Autorin ist am Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr, zu Gast in der Stadtbücherei Forchheim . Karten sind im Vorverkauf über okticket.de erhältlich oder beim Ticketshop Kefferstein. Restkarten gibt es an der Abendkasse . Foto: Lara Ermer/Lolo Logie