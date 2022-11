Langanhaltenden Applaus erntete der Bezirksheimatpfleger Oberfrankens, Günter Dippold, für seine „Streifzüge durch die Kirchengeschichte von Moggast “ in der Pfarrkirche St. Stephanus. Die Feier des 100. Kirchweihjubiläums war der Anlass, dass der Pfarrgemeinderat Moggast Professor Dippold um diesen Vortrag gebeten hatte.

Den Anlass seines Vortrags, die Weihe des jetzigen Kirchenbaus in Moggast am 23. Juni 1922 durch den damaligen Bamberger Erzbischof Jakobus von Hauck, stellte Dippold an den Beginn seiner „Streifzüge“. Die Leistung, die die Menschen in Moggast vollbrachten, setzte er ins Verhältnis zu deren Anzahl, die seit der erstmaligen Erwähnung des Dorfes 1310 noch nie sonderlich hoch war. So wurden zur Zeit des Kirchenbaus gerade mal etwa 280 Einwohner gezählt. „Diese bescheidene Zahl lässt die Leistung der Gläubigen vor einem Jahrhundert noch eindrucksvoller wirken“, zeigte sich Dippold beeindruckt.

Doch trotz seiner überschaubaren Größe hatte Moggast eine herausragende Stellung, nicht zuletzt als Pfarrsitz für mehrere Ortschaften der Umgebung. Eine noch größere geistliche Ausstrahlung besaß der Stephanusritt, der erstmals 1617 schriftlich nachgewiesen ist.

Vakanz der Pfarrerstelle seit 1535

Der Weg durch die Kirchengeschichte führte über die Zugehörigkeit zur Pfarrei St. Kilian Pretzfeld als Filialkirche über die Erlangung der kirchlichen Eigenständigkeit um 1520, die Pfarrpfründestiftung zur Versorgung der Priester und der Vakanz der Pfarrerstelle seit 1535, die Einführung der Reformation , die Rekatholisierung 1623 bis zum Bau der jetzigen Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts.

Verbunden damit sind auch in der Fränkischen Schweiz bekannte Adelsgeschlechter wie die von Wichsenstein, von Stiebar, von Egloffstein, von Wiesenthau oder auch von Aufseß. Als Gegenspieler der zum evangelischen Glauben konvertierten Ritterschaften zeigten sich die Gößweinsteiner Pfarrer, namentlich Johann Daucher, und natürlich die Fürstbischöfe in Bamberg. Der 1623 neu ins Amt gekommene Johann Georg II. Fuchs von Dornheim behauptete noch im gleichen Jahr das Patronatsrecht, den Kirchweihschutz und damit seine Herrschaft über Moggast gegenüber Georg Sebastian Stieber. Während dieser auf sein Recht pochte und noch den Bau eines neuen Pfarrhauses begann, setzte der fürstbischöfliche Vogt in Ebermannstadt mit seinen Mannen die Ansprüche seines Herren durch, indem er durch mehrere Aktionen sowohl das Bauholz als auch das Zehntgetreide abtransportieren ließ. Hierdurch war es 1622 dem evangelischen Pfarrer Mollerus zu unsicher geworden, und er floh nach Pretzfeld.

Die Moggaster Kirche war wieder katholisch, nicht aber die Bevölkerung. Deren Bekenntnis richtete sich danach, wessen Untertan sie waren. So standen noch 1681 in Moggast 22 Katholiken 29 Protestanten gegenüber. Dies führte aufgrund der teils unterschiedlichen Feiertage zu gegenseitigen bewussten Provokationen, in dem die Feiertagsruhe der jeweiligen Gegenseite nicht respektiert, sondern an diesen Tagen gearbeitet wurde.

Unterschiedliche Kalender

Besonders skurril erscheint die Anwendung unterschiedlicher Kalender nach dessen Reform durch Papst Gregor XIII. 1582, der sich die Protestanten nicht anschlossen. Hierdurch lagen jeweils zehn Tage Unterschied zwischen der Zählung der Tage. Während die Moggaster Katholiken beispielsweise den 29. Oktober schrieben, war es für ihre evangelischen Nachbarn erst der 19. Wenn die Evangelischen Weihnachten feierten, war es bei den Katholischen schon Januar.

Die enge Verbindung mit Wichsenstein dauerte bis in die jüngere Vergangenheit an, insbesondere hinsichtlich der Besetzung der Pfarrer- oder auch der Kaplanstelle. Wichsenstein und Moggast galten als Doppelpfarrei beziehungsweise Moggast unterstand Wichsenstein. Erst im März 1920 verfügte das Kultusministerium, die Tochterkirchengemeinde Moggast „aus ihrem bisherigen Verband mit der katholischen Pfarrei Wichsenstein“ zu lösen.

Rudolf Eisen, der die Stelle des Kuratus seit 1915 bekleidete, wurde am 6. Juli 1920 der erste Pfarrer von Moggast . Mit ihm ist auch der Kirchenbau in den Jahren 1921 und 1922 untrennbar verbunden. Bereits 1911 hatte Kuratus Peter Baußenwein einen Kirchenbauverein gegründet. Das alte, 1660 gebaute Langhaus erschien zu schmal und zu niedrig. In einem Brief an das Kultusministerium gegen Ende des Ersten Weltkriegs begründete Kuratus Eisen den Neubau. Für die 750 Katholiken der acht zum Pfarrsprengel gehörenden Ortschaften stünde nur etwa für 250 bis 300 Raum zur Verfügung.

Planung des Neubaus

Für die Planung des Neubaus gewann die Gemeinde mit dem Nürnberger Professor Otto Schulz einen gefragten Architekten. Die 1920 vorgelegten Skizzen enthielten auch eine Kostenschätzung mit 350.000 Mark. Hierbei sollte der Chorturm erhalten bleiben.

Im Januar 1921 entschied sich eine klare Mehrheit mit 84:11 Stimmen für den Neubau. Der Kostenvoranschlag lag nun bei 270.000 Mark, weil es gelungen war, durch Hand- und Spanndienste die Kosten zu drücken. Die Grundsteinlegung fand am 29. Mai 1921 durch Domkapitular Thomas Adler statt. Mit den Maurerarbeiten war Johann Nützel aus Türkelstein, mit den Zimmererarbeiten Johann Hofmann aus Kleingesee beauftragt, während Baumeister Fritz Sitzmann aus Forchheim die Bauleitung übernahm.

Die Innenausstattung wurde mit dem frühbarocken Hochaltar einschließlich der Figur des Kirchenpatrons Stephanus, der Kanzel aus dem Jahr 1732 sowie der beiden Seitenaltäre übernommen. Diese hatte die Kirchenstiftung erst 1840 ersteigert, als der Bamberger Dom „purifiziert“ wurde. Hierbei handelte es sich um den 1649 vom Fürstbischof (Melchior Otto Voit von Salzburg) gestifteten ehemaligen Laurentius-Altar, heute Mutter-Gottes-Altar, und den vom im selben Jahr verstorbenen Domherrn Johann Sebastian Schenk von Stauffenberg gestifteten Johannes-der-Täufer-Altar, heute Herz-Jesu-Altar.

Münchner Künstler gewonnen

Für die Bemalung der Decke hatte die tieffromme Maria von Gebsattel nicht nur den Münchner Künstler Professor Gebhard Fugel vermittelt, sondern für dessen Bezahlung auch „einen gehörigen Zuschuss“ seitens des Kultusministeriums erwirken können.

Abschließend stellte Dippold fest, dass der Kirchenbau ein Kraftakt für die Gemeinde war, der nur durch ihrer Hände Arbeit sowie Sach- und Geldspenden ermöglicht wurde.

In einer katholischen Kirche, in der Hauptamtliche nicht mehr alle Aufgaben übernehmen können und in dramatischer Weise Geistliche fehlen, sei der Einsatz von sogenannten Laien gefragt. Von ihnen werde das kirchliche Leben mehr und mehr abhängen. „Aber die alten Moggaster haben es uns vorgemacht, vor hundert Jahren schon“, schloss Professor Dippold seine „Streifzüge“ ab. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Lucia Müller überreichte als Dank und Erinnerung Dippold ein „Genusskörbchen“ mit Spezialitäten aus Moggast . red