Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren und sind für Grundschulen besonders gravierend. Über lange Zeiträume hinweg prägte Distanzunterricht den Alltag: Welche Praktiken haben sich dabei bewährt, welche weniger? Wie viel Zeit verbrachten die Kinder an Bildschirmen? Hat sich der Unterschied zwischen leistungsstarken und leistungsschwächeren Schülern vergrößert? Welche Erfahrungen aus der Pandemiezeit könnten Impulse für die Zukunft liefern?

Eine aktuell stattfindende Studie untersucht am Beispiel des Landkreises Forchheim Erfahrungen und Einschätzungen zur Grundschulpraxis während der Corona-Pandemie. Eine Stärke dieser Studie, deren Schwerpunkt auf der Mediennutzung liegt, ist die Einbeziehung verschiedener Perspektiven. Realisiert wird das Projekt in Kooperation von Landkreis Forchheim , einer Projektgruppe am Department Medienwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg sowie der ebenfalls im Landkreis Forchheim ansässigen Akademie für Ganztagspädagogik. Lehrkräfte, weiteres pädagogisches Personal (in Mittagsbetreuungen, Ganztagsschulen et cetera) und Eltern (mit ihren Schulkindern ) werden derzeit über die Schulen eingeladen, sich an der etwa zehnminütigen Online-Umfrage zu beteiligen. Auch Landrat Hermann Ulm und Cordula Haderlein, die fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamtes, laden diese Gruppen zur Beteiligung an der Befragung ein.

„Wir alle hatten keine Blaupause für eine solche Situation“, sagt Ulm, „umso wichtiger ist es, die Erfahrungen zu sammeln, zu bewerten und Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.“

Projektleiter Volker Titel ergänzt: „Dieses Projekt setzt die bewährte Zusammenarbeit von Landkreis und Universität fort, mit Gewinn sowohl für die Forschung als auch für die pädagogische Praxis.“

Nach der Auswertung der Daten werden Bildungsbüro, Schulamt und die Projektgruppe an der FAU über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen informieren und diskutieren. red