Nach 25-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe wurde Werner Borchert in den Ruhestand verabschiedet. Vorsitzender Michael Distler lobte den Verwaltungsfachmann, der als Geschäftsleiter beim Markt Wiesenttal ein großes Fachwissen in die Verbandsarbeit eingebracht habe.

Werner Borchert hatte zum 1. Mai 1995 ein neues Amt unter dem damaligen Verbandsvorsitzenden Friedrich Distler angetreten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Vorsitzende die Geschäfte selbst geführt. Es sei jedoch die Gesamtsanierung der Wasserversorgung angestanden, deren Verwaltungsaufwand ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen war, sagte Michael Distler.

Nachfolger von Werner Borchert ist Hans Müller . Er war bis zu seiner Pensionierung Kämmerer des Marktes Wiesenttal.

Bei der Verbandsversammlung im Gasthof Schoberth in Wüstenstein wurden auch drei Verbandsräte verabschiedet. Dies waren Friedhold Wunder aus Voigendorf, Konrad Lindner, Schönhaid, und Jürgen Müller, Hubenberg. Sie waren seit 18 Jahren im Amt und dabei an der Umsetzung der Generalsanierung und am Bau der Verbundleitungen zum Markt Wiesenttal und zur Gemeinde Aufseß maßgeblich beteiligt, wie Vorsitzender Distler erläuterte.

Die Versammlung beschloss auch den Haushaltsplan für das laufende Verbandsjahr. Dieser hat ein Gesamtvolumen von 709 650 Euro. Davon entfallen 246 150 Euro auf den Verwaltungs- und 463 500 Euro auf den Vermögenshaushalt. Der Betrag dient der Restabwicklung von getätigten Investitionen des vergangenen Jahres wie dem Bau der Versorgungsleitung nach Rauenberg sowie im Pumpwerk Siegritzberg. Der Wasserpreis bleibt unverändert und beträgt 1,05 Euro pro Kubikmeter, plus eine Grundgebühr. hl