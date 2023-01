Wer Unterstützung braucht, kann sich in Forchheim an die Nachbarschaftshilfe wenden – egal ob man Hilfe beim Einkauf braucht, zu einem Termin muss oder nur mal jemandem zum reden braucht.

Und das ganz ohne Scheu, denn die Helfer wissen, wie schnell es gehen kann: Ein Sturz oder eine schwere Erkrankung und die täglichen Dinge werden zu einer riesigen Hürde. Wenn dann der Partner verstorben ist, die eigenen Kinder weit weg wohnen und die beste Freundin altersbedingt auch nicht mehr so helfen kann, können alltägliche Erledigungen schnell zu einem großen Problem werden.

Dann sind die Helferinnen und Helfer der organisierten Nachbarschaftshilfe Forchheim da: „Ich möchte jetzt helfen, vielleicht brauche ich selber auch einmal Hilfe“, sagt Stella Brückner zu ihrer Motivation. Sie selbst ist noch berufstätig. „Es gibt viele kleine Dinge, zum Beispiel kurze Fahrdienste, die zu übernehmen sind. Die bekomme ich in meinem Alltag gut unter.“

Rechtzeitig melden

Die Hilfesuchenden sollten ihren Bedarf möglichst rechtzeitig anmelden. Wenn jemand zum Facharzt gefahren werden möchte, ist der Termin meist frühzeitig bekannt. Eine andere Helferin besucht einen Herren einmal wöchentlich zum Plaudern und Zuhören.

Wie wichtig Gespräche gegen Einsamkeit sind, bestätigt Anita Klier. Sie ist die Koordinatorin, nimmt die Anfragen entgegen und sucht dafür passende Helfer. „Viele, die für sich einkaufen lassen, wollen sich dann auch aussprechen. Die Dankbarkeit der Ratsuchenden ist in der Regel groß.“ Ein 78-Jähriger holt häufig Lebensmittel im Supermarkt ab, die bestellt wurden, und bringt sie nach Hause.

Auch junge Leute engagieren sich für die meist ältere Generation. Ein 24-jähriger Mechatroniker ist der Mann für das Handwerkliche. Er montierte einen Rosenbogen, und die gehbehinderte Frau, die kaum noch das Haus verlassen kann, kann jetzt wenigstens ihren blühenden Garten genießen.

2022 gingen 240 Anfragen bei der Nachbarschaftshilfe ein. Wer den Helferkreis unterstützen möchte, kann sich an Kathrin Reif vom Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus wenden, Telefon 09191/6155287, E-Mail an k.reif@forchheim-nord.de. Hilfesuchende können sich wenden an Telefon 0163/3730949. red