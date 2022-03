Die Insel-Begegnungsstätte in Forchheim , Bamberger Straße 21 ist offen für alle Menschen, die seelische Probleme haben oder mit anderen in Kontakt kommen möchten. Die Außengruppe in Ebermannstadt trifft sich immer montags im Gemeindehaus der Emmaus-Kirche, Kirchweg 7. Folgende Angebote gibt es: montags von 10 bis 11.30 Uhr Außengruppe in Ebermannstadt; von 14.30 bis 16 Uhr Handarbeitsgruppe; dienstags 11 bis 12 Uhr Gedächtnistraining; mittwochs 14.30 bis 16 Uhr Kreativwerkstatt und von 17.30 bis 19 Uhr Abendgruppe; donnerstags 10 bis 12 Uhr Bewegungsgruppe; freitags 10 bis 11.30 Uhr Gesprächsrunde.

Ab dem 10. März wird donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr in der Insel-Begegnungsstätte wieder gespielt. Es gibt Spaß und Unterhaltung bei Spielen. Personen der jüngeren Generation, die sich mit anderen austauschen, Kontakte knüpfen und dabei etwas Leckeres speisen möchten, sind in der Gruppe für junge Menschen am Dienstag, 15. März, um 17 Uhr willkommen. Und am Dienstag, 22. März, besteht die Möglichkeit, von 14 bis 15 Uhr an einem „Spaziergang mit Köpfchen“ teilzunehmen. Dabei gibt es verschiedene Gedächtnisübungen.

Anmeldungen und weitere Infos unter der Telefonnummer 09191/6252050. red