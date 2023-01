Bürgerinformationssystem Aus der letzten Bürgerversammlung kam eine Anregung, die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen zur besseren Transparenz über das Bürgerinformationssystem via Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bürgermeister Stefan Förtsch legte dem Gremium einige mögliche Beispiele vor. Eine Einsicht in die Niederschrift sei rein kommunaljuristisch nur Gemeindebürgern zu gewähren, deshalb könne auch nur ein sogenanntes Beschlussprotokoll veröffentlicht werden. Nach der anschließenden Diskussion war man sich bei der Gegenstimme von Regina Löhrl (FWA) einig, dass die Software des Bürgerinformationssystems erweitert werden solle und die Tagesordnung und die zugehörigen Beschlüsse veröffentlicht werden sollen.

Hundekotbeutel Ebenso wurde das Aufstellen von Abfallbehältern und Hundekotbeuteln im Egloffsteiner Gemeindeteil Hundshaupten in der Bürgerversammlung angeregt. Die Anschaffungs- und Installationskosten für zwei weitere Müllkörbe seien überschaubar, so die Stellungnahme der Verwaltung. Es müsse aber mit weiteren Anfragen gerechnet werden. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu, an den Ortsausgängen von Hundshaupten Richtung Steinäcker und Richtung Kappl zwei zusätzliche Müllbehälter aufzustellen. jt