Seit längerem ist in Heroldsbach eine große Baustelle . Deshalb bieten die Geschäfte an der Durchgangsstraße in diesem Jahr erstmals die „Heroldsbacher Weihnachtstüte“ an. In dieser Tüte ist von jedem teilnehmenden Geschäft ein Artikel enthalten.

Teilnehmer sind: Ankes Schul- und Ideenladen, Avia-Tankstelle Gebhardt, Bäckerei Ort, Blumen-Schleicher, Haaroase Keilholz, Modehaus Messbacher und Textilreinigung Gleich.

Die Geschäfte sind nach eigenen Angaben durch die Baustelle beeinträchtigt und deshalb würden sie sich freuen, wenn sie viele Weihnachtstüten verkaufen .

Die Weihnachtstüten können bis 24. Dezember bei Blumen-Schleicher in Heroldsbach gekauft werden. Bestellung und weitere Informationen bei Blumen-Schleicher. red