Schneeweiß kommt heuer der Hauptgewinn beim Forchheimer Adventskalender daher: Der nagelneue Mitsubishi Space Star wird vom Hauptsponsor der VR Bank Bamberg-Forchheim, dem Autohaus Maier aus Schlüsselfeld und dem Heimatverein Forchheim , dem Veranstalter der Weihnachtslotterie, zur Verfügung gestellt. Der Verkauf der 40.000 Lose beginnt am Montag.

Ein Weihnachtslos kostet einen Euro und ist in der Tourist-Information Forchheim im Innenhof der Kaiserpfalz (Kapellenstraße 16 in Forchheim ) und in der Filiale der VR-Bank Bamberg-Forchheim in der Hauptstraße 39 erhältlich. Mit jedem Los besteht die Chance auf einen Tagespreis im Wert von mindestens 250 Euro und am 24. Dezember sogar auf den Hauptgewinn.

Alle Lose bleiben laut einer Pressemitteilung der Stadt Forchheim während der gesamten Zeit in der Truhe, so dass jedes Los täglich eine Gewinnchance hat.

Ab 1. Dezember wird täglich um 18.30 Uhr ein Los von einem der drei Weihnachtsengel gezogen . Am Heiligabend wird um 12 Uhr der Hauptpreis gezogen.

Den Erlös aus dem Losverkauf verwendet der Heimatverein Forchheim unter anderem für Zuschüsse im kulturellen, künstlerischen und wissenschaftlichen, Bereich sowie für wohltätige Zwecke.

Der Forchheimer Adventskalender ist bereits seit 1996 fester Bestandteil und Höhepunkt des Forchheimer Weihnachtsmarktes. Bis das Rathaus in neuem Glanz erstrahlt, wird die „Kaiserpfalz“ eine angemessene Alternative sein. Jeden Abend wird sich ihre Fassade von 17.15 bis 21 Uhr in einen überdimensionalen digitalen Adventskalender verwandeln. red