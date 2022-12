Es ist bereits zu einer schönen Tradition geworden, dass die Lebenshilfewerkstatt für Menschen mit Behinderung in Weilersbach alle Jahre eine besondere Baumlieferung bekommt – einen Weihnachtsbaum. Seit Jahren kümmert sich darum die Gemeinde.

Bürgermeister Marco Friepes hatte gemeinsam mit Michael Seitz aus Kauernhofen dafür gesorgt. Seitz schlug in seiner Christbaumkultur eine frische Tanne und spendete diese der Lebenshilfe. Friepes und Seitz sehen dies als eine Wertschätzung für die örtliche Behinderteneinrichtung , und wie Seitz sagte, habe man mit dem Christbaum „Freude in das Haus mitgebracht“.

Der über drei Meter hohe und wunderschön gewachsene Tannenbaum steht nun geschmückt mit farbenfrohen Kugeln sowie goldglitzernden Girlanden im Speisesaal und verbreitet dort eine weihnachtliche Atmosphäre.

Der junge Mitarbeiter Benjamin Marek gestaltete mit Betreuerin Andrea Schwartz den Baum liebevoll, der von allen bewundert wird. „Wir haben schon lange keinen so schönen Baum mehr gehabt“, freute sich Abteilungsleiter Markus Bauer und bedankte sich mit Andrea Schwartz herzlich für die Spende. Für die behinderten Mitarbeiter sei Weihnachten jedes Jahr im Lebenshilfehaus etwas Besonderes, betonte Bauer, weil solche Aktionen auch immer abseits ihrer Arbeit stattfänden. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest sei bei allen spürbar. In der Lebenshilfewerkstatt Weilersbach sind derzeit an die 100 Menschen mit Behinderung beschäftigt. dia