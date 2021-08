Der Mutter von der immerwährenden Hilfe ist die Filialkirche in Schlaifhausen geweiht. Im Innenraum der 1949 konsekrierten Kirche ist eine Ikone zu bewundern, die die Patronin der Kirche zeigt. In Schlaifhausen wird die Kirchweih immer am Sonntag nach dem 18. August gefeiert. Das Patronatsfest fällt auf den 8. September. Foto: Thomas Kaul