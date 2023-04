Der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl hat im größten Dreifaltigkeitswallfahrtsort Deutschlands die Wallfahrtssaison mit einem Festgottesdienst eröffnet.

Das Leitwort für die Wallfahrt nach Gößweinstein lautet in diesem Jahr nach dem Johannes-Evangelium: „Herr, wohin sollen wir gehen?“ Der Weihbischof beantwortete diese Frage einerseits, indem er sich mit vielen Vertretern von Wallfahrten auf den Weg in die Basilika nach Gößweinstein machte. Als Konzelebranten wirkten Gößweinsteins Pfarrer Pater Ludwig Mazur sowie die Ruhestandspfarrer Alfred Bayer und Monsignore Herbert Hautmann mit. Andererseits nahm Gössl das Schriftwort auch als Leitgedanken für seine Predigt.

Gössl bedauerte, dass der Aufschwung, den die Wallfahrt genommen habe, durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten sei. Manche Bindungen seien abgerissen, und auch den Organisatoren von Wallfahrten bereite der Neustart so manche Schwierigkeit. Die musikalische Gestaltung an der Orgel und als Kantor lag in den Händen von Andreas Weisel.

Verschiedene Wallfahrten hatten ihr Wallfahrtsbild mitgebracht. Eine Abordnung aus der Pfarrei St. Nikolaus Gunzendorf trug ihr Wallfahrtsbild zu Fuß nach Gößweinstein . tw