Zum Bericht "Neue Wege für Landwirte " vom 28. Januar haben die Redaktion zwei Stellungnahmen von Funktionären erreicht.

So schreibt Hans Thiem aus Ebermannstadt, Mitglied des Naturschutzbeirats der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Forchheim : "Kernwege sind die Voraussetzung für den Einsatz der hochleistungsfähigen Zugmaschinen mit Anhänger (Gesamtgewicht circa 40 Tonnen) durch Lohnunternehmen und den Maschinenring. Der Einsatz dieser teuren Ungetüme muss natürlich möglichst rund um die Uhr auch an Sonn-und Feiertagen erfolgen, manchmal die ganze Nacht durch - Lärm und auf den Straßen Dreck hinterlassend. Grundstücksgrenzen, Raine, Hecken, Obstbäume und Wege stören hier nur.

Der Landwirt , der diese Landschaft bisher erhalten hat, kann nicht mehr mithalten und muss aufgeben - somit verschwinden die reizvollen Strukturen, die unsere Fränkische Schweiz bei den Gästen so beliebt macht."

Sterben der bäuerlichen Betriebe

Was nach Thiems Ansicht geschieht: "Durch den Ausbau des sogenannten Kernwegenetzes wird der Weg für eine indus­trielle Landwirtschaft zur Energiegewinnung in der Region weiter vorangetrieben und das Sterben unserer letzten bäuerlichen Betriebe besiegelt.Es entstehen breite, asphaltierte Straßen und Monokulturen, die Landschaft wird ausgeräumt, eintönig, somit reizlos. Umsonst die mühsam erworbenen Zertifikate , mit denen in Hochglanzbroschüren für die Region geworben wird."

Aufgabe aller Akteure müsse sein, sich besonders für den Erhalt der Nebenerwerbs- und Biobetriebe einzusetzen, "die schließlich diese Landschaft bisher und besser erhalten haben. Welche Unterstützung, welche Gelder, welche Zukunft bekommen sie?"

Hans Thiem erinnert an die Straßenausbaubeitragssatzung (SABS): "Diese Satzung schaffte man ab und lässt damit Städte und Gemeinden mit der Finanzierung ihrer maroden Straßen alleine, und draußen in unserer Natur will man Monsterstraßen für Monstermaschinen schaffen. Wer zahlt das eigentlich? Was für eine verkehrte Welt! In unserer Region wollen viele Politiker für die ,Ökomodell-Region Fränkische Schweiz' sein und gleichzeitig eine weitere Erschließung der Landschaft für Energiewirtschaft mit allen negativen Folgen unterstützen." Dass Wanderer und Radfahrer die Wege nutzen dürfen, sei nur ein "Zuckerl".

Auch der stellvertretende und kommissarische Vorsitzende der "Bürgerinitiative pro Wiesenttal ohne Ostspange" (Biwo), Alfons Eger aus Gosberg, meldet sich zu diesem Thema zu Wort: "Der ILE (Integrierten ländlichen Entwicklung) Fränkische Schweiz und ihren Bürgermeistern fehlt die Liebe zur Natur, die göttlichen Ursprungs ist, insbesondere unsere Fränkische Schweiz. Im Konflikt von Kommerz und Natur steht der Sieger vorher fest. Verkaufen lässt sich die Fränkische Schweiz leicht, sie wiederherzustellen ist unmöglich. Die Kernwege sind nicht für den Landwirt , sondern für den Großbauern mit Lohnunternehmen, der aber nicht uns regional versorgt, sondern mit Industriemais das Ackerland ausbeutet. Dieser Kernwegeplan weckt Befürchtungen an Flurbereinigung und Bauernsterben. Im Schatten der Krise sollen Projekte verwirklicht werden, die schon lange als Wünsche in der Schublade liegen. Wann, wenn nicht jetzt? So eine Möglichkeit kommt nicht so schnell noch einmal."

Umgehungen durch Kernwege? Eger meint: "Die Bürgermeister schließen nichts aus, denn ,das Projekt lebt'. Wie viel versiegeln? Blühstreifen dafür? Das sind die Nebenplätze, die als Verhandlungsmasse dienen können und die denen in die Augen gestreut werden, die es wollen. Ohne Beteiligung sämtlicher Betroffener geht es nicht. Die Bürgermeister dürfen nicht ihr Mandat benutzen, um eigene Interessen und die ihrer Freunde durchzudrücken. Auch der chinesischen Weisheit ,Den Teich umrühren, um im Trüben fischen zu können' sollten sie widerstehen." red