„ Wasser ist dies, Wasser ist das, Wasser ist nass, Wasser macht Spaß!“ Mit diesem schwungvollen Lied eröffneten die Schulkinder das diesjährige Schulfest der Walter-Schottky-Grundschule Pretzfeld , zu dem viele Gäste gekommen waren. Nicht nur das schöne Wetter, sondern auch die musikalische Umrahmung der beiden Bläserklassen unter der Leitung von Edmund Rolle sorgten für beste Stimmung.

Zunächst aber bekräftigte die Rektorin der Schule, Annette Forster-Sennefelder, in ihrer Begrüßung: „Wir haben allen Grund zum Feiern, denn seit März sind wir die vierte Wasserschule in Oberfranken. Am 22. März – am Tag des Wassers – fand die Eröffnung mit Umweltminister Thorsten Glauber statt. Um bei Kindern die Begeisterung für Wasser zu wecken und sie für die kostbare Ressource Wasser zu sensibilisieren, gibt es an unserer Schule nun eine stationäre Wasserschule für den Landkreis Forchheim. Deshalb haben wir auch unser Schulfest unter das Motto , Wasser macht Spaß‘ gestellt.“

Buntes Programm mit vielen Helfern

Das Motto hatten die Erstklässler auch mit farbigen Buchstaben zur Begrüßung gestaltet. Im gesamten Schulgelände gab es dann passend zum Thema zahlreiche lustige Spielstationen wie „Glücksfisch angeln“, „Schiffe weitpusten“ und „Schwamm werfen“. Bei einem Quiz konnten die Kinder ihr Wissen über Wasser testen, Wassermusik mit Gläsern machen und an den Bastelstationen farbenfrohe Wassertiere malen sowie eine Unterwasserwelt gestalten. Auch das Wasserklassenzimmer konnte besichtigt werden. Dort fanden unter der Anleitung der Drittklässler spannende Experimente mit Wasser statt.

Der Elternbeirat , der das Fest bereits im Vorfeld tatkräftig mitorganisiert hatte, sorgte für das leibliche Wohl, und die Besucher hatten an dem umfangreichen Kuchenbüffet die Qual der Wahl. Viel Zuspruch erhielt auch die Cocktailbar des Fördervereins, bei der man „Meeresbrise“, „Erdbeertraum“ und „Grashüpfer“ genießen konnte.

Beim musikalischen Abschluss begeisterten die Zweitklässler mit ihrem „Tanzlied der Fische“ und die Viertklässler zeigten auf humoristische Weise ihr Lied „ Wasser ist zum Waschen da“. Mit „Wer hat an der Uhr gedreht?“, das alle Schulkinder gemeinsam vortrugen, endete ein abwechslungsreiches Schulfest, das vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. red