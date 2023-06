Für die Aktivisten von Forchheim For Future steht fest: „Eines der Probleme, die unser Konsumverhalten mit sich bringt, ist der rasante Verbrauch von Ressourcen. Wir produzieren Dinge, und wenn sie nicht mehr funktionieren, werfen wir sie einfach auf den Müll und kaufen uns neue Dinge“, schreiben sie jetzt in einer Pressemitteilung.

„Dabei denken wir nicht darüber nach, dass zu ihrer Herstellung Rohstoffe und Energie gebraucht werden, die auf einer endlichen Erde nicht unendlich vorhanden sind.“ Doch sie bieten eine Lösung: Dem „gedankenlosen Konsumieren“ will Forchheim for Future mit seinem Reparatur-Café etwas entgegensetzen. Dort kann man kaputte Dinge abgeben und dann wird versucht, diesen ein zweites Leben zu geben. Dazu habe der Verein über zwanzig ehrenamtliche Reparierer aus verschiedenen Fachgebieten, die mit viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität die Geräte auseinandernehmen, den Fehler suchen und nach Möglichkeit beseitigen. Natürlich gelinge das nicht immer, denn viele Geräte seien bewusst reparaturunfreundlich gebaut: mit Schrauben , die man nur mit Spezialwerkzeug lösen kann, mit Plastikteilen, die leicht abbrechen, oder indem Dinge verklebt sind und daher nicht gewechselt werden können. „Das Reparatur-Café gibt es seit 2016, und seit April 2022 haben wir die Werkstatt im Zukunftshaus. Und inzwischen haben wir uns eine ganze Menge von Spezialschraubenziehern und ähnlichem Spezialwerkzeug angeschafft“, sagt einer der Reparierer, der von Anfang an dabei ist.

Erfolgsqoute bei 60 Prozent

Im Jahr 2022 wurden 307 Geräte zur Reparatur gebracht und 60 Prozent davon konnten nach Angaben der Aktivisten erfolgreich repariert werden. Doch die Termine seien bereits Wochen im Voraus ausgebucht. „Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr etwa doppelt so viele Geräte machen können, da wir jetzt im Zukunftshaus die Möglichkeit haben, dort zu reparieren, wann immer einer der Reparierer Zeit und Lust hat“, erläutert eine andere Aktivistin, die den administrativen Teil der Reparaturen betreut.

Es werden zwei Möglichkeiten angeboten: Wer sich vorher anmeldet und einen der Termine bekommt, dessen Gerät wird auch an diesem Tag angeschaut und repariert, sofern das möglich ist und nicht erst noch Ersatzteile besorgt werden müssen. Oder die Geräte werden einfach während der Öffnungszeiten gebracht und warten dann darauf, dass einer der Reparierer Zeit hat, sich ihnen zu widmen.

Das Zukunftshaus in der Sattlertorstraße 16 ist montags von 16 bis 18 Uhr sowie mittwochs und samstags jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Nähere Informationen zum Reparatur-Café unter forchheim-for-future.de/reparatur-cafe. red