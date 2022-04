„An der Flasche fehlt ein Anker“, ruft die 13-jährige Paula Körner der Ebermannstadter Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert zu. Diese schaut sich den halbfertigen Osterbrunnen an und überlegt laut, ob man die Flaschen mit den Ängsten, Sorgen , Hoffnungen und Wünschen der jungen Leute anders anbringen sollte, denn der Wind wird gerade stärker.

Trotz des stürmischen April-Wetters haben sich einige Schüler der siebten Klassen der Realschule Ebermannstadt mit ihrer Lehrerin Alexandra Erl am Christopherus-Brunnen vor dem Rathaus getroffen, um diesen zum zweiten Mal zu schmücken. „Das letzte Mal war Ostern 2019. Da war das Thema Umwelt. Dieses Mal gibt es kein konkretes Thema, sondern es geht darum, was die Kinder aktuell so bewegt“, erklärt Kurth-Lipfert. Sie hatte sich kurzfristig an Alexandra Erl, die Ernährung, Gesundheit und Werken unterrichtet, gewandt.

Von Schulstress bis Krieg

70 Schüler der siebten Klassen der Realschule wurden dann befragt, was ihre Wünsche sind, was ihnen Angst bereitet, welche Sorgen und Nöte sie haben. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und auf buntes Papier geschrieben, in durchsichtige Flaschen gesteckt und je mit einer Schnur und einem Papier-Anker versehen. „Die hauptsächlichen Themen sind Schulstress, Krieg, Pandemie und persönliche Probleme“, berichtet Alexandra Erl. Währenddessen bringt die Jugendpflegerin mit den Schülern Grünzeug, Ostereier , Friedenszeichen und andere Dekoration am Brunnen an. „Außerdem stellen wir Ostereier zur Verfügung, damit jeder, der mag, welche anbringen und den Brunnen sozusagen mit dekorieren kann. Ein Mit-Mach-Osterbrunnen für alle soll das sein“, erklärt Katharina Kurth-Lipfert und bringt selbst noch ein Osterei an.

Die Realschülerin Paula Körner freut sich und verrät, dass sie sich wünscht, dass der Krieg endlich enden möge: „Ich finde es so schlimm, dass in der Ukraine alles zerstört wird und sich Menschen verstecken müssen.“ Deshalb sehnt sie ein Kriegsende herbei. Die zwölfjährige Laura Trautner und die 13-jährige Leonie Lindner sind begeistert: „Wir konnten während der Pandemie ja unsere Freunde nicht treffen und uns nicht austauschen“, erklärt Laura, und Leonie ergänzt: „Die ganzen Maßnahmen haben uns belastet. Man konnte ja auch keinen Hobbys nachgehen. Ich konnte nicht reiten. Und die Fußballspiele wurden auch abgesagt.“

Den 13-jährigen Schülerinnen Emma Windisch und Zoe Kemmerth haben ebenfalls die Treffen mit Freunden gefehlt. „Wenn jemand in der Familie Corona hatte, konnte man den ja auch nicht sehen“, sagt Emma. Bei dieser Aktion wurde den beiden so richtig bewusst, was ihnen gefehlt hat. „Es fühlte sich gut an, das zu Papier zu bringen“, meint Zoe.