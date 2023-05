„Gott gießt seinen Segen über dir aus“: Unter diesem Motto steht der Familiengottesdienst zu Pfingsten in der Christuskirche Forchheim . Er wird am Pfingstmontag, 29. Mai, um 10 Uhr gefeiert. Der Gottesdienst wird vom Frauenkreis der Christuskirche, Pfarrer Knut Cramer und anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern vorbereitet.

Dazu wurde schon von einigen Mitgliedern des Frauenkreises ein passendes Banner vor der Kirche aufgehängt. Im Gottesdienst werden die Besucher erfahren, was Pfingsten mit einer Gießkanne zu tun hat. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem Eis am Stiel, Kaffee und kalten Getränken ein. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, werden Abendmahlsgottesdienste um 9.15 Uhr in der Christuskirche in Forchheim und um 10.30 Uhr in der Friedenskirche in Eggolsheim gefeiert.

Das kostenlose Sonntagsfrühstück des Bürgerzentrums-Mehrgenerationenhauses und der evangelischen Kirchengemeinde Forchheim-Christuskirche findet ebenfalls am Pfingstsonntag von 8.30 bis 11 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus neben der Kirche statt. Es gibt also die Möglichkeit, einen Pfingstgottesdienst mit dem Frühstück zu verbinden.

Eingeladen sind alle, die in Gemeinschaft frühstücken möchten. red