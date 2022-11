Die Industriegewerkschaft (IG) Metall Bamberg hat laut eigener Pressemitteilung am Donnerstag in der Firma Kennametal Ebermannstadt zu einer Frühschlussaktion aufgerufen. Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie sei in vollem Gange. Die Kolleginnen und Kollegen der Firma Kennametal in Ebermannstadt seien um 12 Uhr aufgefordert worden, ihre Arbeit um bis zu drei Stunden früher zu beenden. Etwa 150 Beschäftigte seien dem Aufruf nachgekommen.

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Martin Feder, Bevollmächtigter der IG Metall Bamberg, sagt, das Angebot der Arbeitgeber gehe in keiner Weise auf die Forderung nach einer prozentualen Entgelterhöhung ein und sei „absolut inakzeptabel“. Die Arbeiter bräuchten angesichts der hohen Inflation und steigender Kosten eine Entlastung. Die Forderung nach acht Prozent mehr Lohn sei für die Metall- und Elektroindustrie leistbar.

„Jetzt ernsthaft darüber zu sprechen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld infrage zu stellen, ist für die Beschäftigten am Standort ein Schlag ins Gesicht, wenig wertschätzend und nicht hinnehmbar“, wird Marcel Adelhardt, Gewerkschaftssekretär und Betriebsbetreuer bei Kennametal, zitiert. red