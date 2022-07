Das Leader-Projekt „Qualitätswanderregion Fränkische Schweiz“, das seit 2018 läuft, ist einen Schritt vorangekommen. Mittlerweile sind rund 4200 Kilometer Wanderwege GPS-vermessen und digital erfasst. Es wurden zudem Wanderwegewarte und Wanderführer ausgebildet und eine Beschilderungsrichtlinie für den Fränkische-Schweiz-Verein (FSV) erarbeitet.

Zum Projekt haben sich fünf Landkreise zusammengetan. Auch der Landkreis Lichtenfels mit dem Rennsteigverein hat sich angeschlossen. Das erfasste Wegenetz bildet die Grundlage für die sogenannte „digitale Wegemeisterei“ – ein Portal für Wanderwegewarte, in dem die gesamte Beschilderungsplanung hinterlegt ist. „Damit können beschädigte Schilder auf Knopfdruck nachbestellt werden“, freut sich Fritz Sitzmann, FSV-Hauptwegewart. Sollten Wege verlegt oder geändert werden müssen, so kann dies ebenfalls über das Portal erledigt werden.

In allen beteiligten Landkreisen sind aktuell ehrenamtliche Wanderwegewarte mit dem Anbringen der neuen Wegweiser beschäftigt. „Kennzeichnend ist die blaue Randleiste mit dem Logo des Fränkische-Schweiz- Vereins und jeweils zwei Zielangaben auf jedem Wegweiser“, erklärt die Leader-Managerin Marion Rossa-Schuster.

Zudem weisen die Schilder neben den Entfernungsangaben auch auf eine ÖPNV-Anbindung am Zielort hin, um einen umweltfreundlichen Wandertourismus zu forcieren. Insgesamt muss Thomas Berbalk, der beim FSV verantwortliche Koordinator, mit seinem Team rund 14.000 neue Wegweiser in den nächsten Monaten befestigen. Berbalk erläutert: „Die Wegewarte müssen die gelieferten Schilder in den rund 100 beteiligten Gemeinden abholen, auf Vollständigkeit überprüfen, den jeweiligen Wanderwegen zuordnen, alte Beschilderung abmontieren und die neue vorschriftsgemäß anbringen – und zwar an Holzpfosten, Metallpfosten, Laternenmasten oder auch an Gebäudewänden.“

Als nächste Schritte werden Wanderübersichtstafeln nach einheitlichem Layout für das gesamte Projektgebiet sowie ein Webportal für den Endbenutzer mit dem digitalisierten Wegenetz erstellt. In beiden werden Hinweise auf alle 180 Kulturtafeln, die Bushaltestellen und die Ruhebänke enthalten sein. Auch eine Verknüpfung zu Gastronomie und Anbietern regionaler Produkte ist denkbar. red