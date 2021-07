„Die Quelle versiegt nicht“, ist das Thema des „BeWEGt“-Gottesdienstes am Sonntag, 25. Juli, an der Lillachquelle mit Pfarrer Andreas Hornung und Andy Lang. Beginn der Wanderung in Gruppen zur Lillachquelle ist um 10 Uhr an der Gastwirtschaft in Dorfhaus . Unterwegs stimmen zwei Impulsquellen auf den Gottesdienst an der Quelle um 11.15 Uhr ein. Um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten. red