Das Magazin „Mehrwert für Wirtschaft und Soziales “ des Bayerischen Fernsehens zeigt am Donnerstag, 12. August, um 19 Uhr in einem Bericht in der Reihe „Wandern durchs Land der Franken“ die Fränkische Schweiz. Eine weitere Sendung des Magazins zeigt am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr in der Reihe der Sommerreise den Beitrag „Genuss rund ums Walberla“. red