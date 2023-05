Auf der Mitgliederversammlung am 8. Mai im „Faulenzer“ in Eggolsheim wurde der Vorstand der Jungen Union im Landkreis Forchheim neu gewählt. Philipp Ochs übergab das Amt des Vorsitzenden an seinen früheren Geschäftsführer Jonas Müller.

„Wir danken Philipp für seine sechs Jahre als unser Kreisvorsitzender und freuen uns, dass er auch weiterhin im Kreisvorstand tätig sein wird. Er hat die JU stark geprägt und war mit den Ukraine-Demos auch parteiübergreifend im Landkreis eine wichtige Stimme für Frieden und Freiheit“, erklärt der neue Kreisvorsitzende.

Prominente Gäste vor Ort

Der neue engere Vorstand wird mit den Stellvertretern Andreas Antes, Felix Mönius, Julia Pfeufer und Michael Voll komplementiert. Schatzmeister bleibt Jonas Röder. Als Schriftführer wurden Jonathan Hofmann und Tobias Hofmann wiedergewählt. Der neue Kreisgeschäftsführer wird Heinrich Rosenzweig und zum Digitalbeauftragten wurde Bastian Kraus bestimmt.

Zu Gast war die Bundestagsabgeordnete Silke Launert , die in ihrer Rede die Haushaltspolitik der Regierung kritisierte. Auch der Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn machte der Bundesregierung laut Pressemitteilung schwere Vorwürfe und warnte vor unüberlegten Alleingängen in der Energiepolitik, denen auf der ganzen Welt niemand folge. Er kritisierte zudem das Aufweichen der deutschen Klimaziele und die Abschaltung der Atomkraftwerke. Der Kritik schloss sich auch der Landtagsabgeordnete Michael Hofmann an. red