Entgegen aller Anhaltesignale und Blaulicht hat sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein 48-jähriger Dacia-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Burk entzogen. Anschließend fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hausener Kreisel und konnte letztendlich in Neuses mit Hilfe anderer Streifen angehalten werden. Aufgrund drogentypischer Anzeichen bei dem Mann und seiner Verweigerung eines freiwilligen Urintests wurde eine Blutentnahme in einem nahe gelegenen Krankenhaus durchgeführt. Grund für die Flucht dürfte unter anderem auch sein, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gefährdet oder gar verletzt wurde bei dem waghalsigen Fluchtversuch niemand.