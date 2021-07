20 000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagnachmittag bei einem missglückten Überholvorgang auf der Kreisstraße FO 2 entstanden. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer überholte auf seinem Weg von Gosberg in Richtung Forchheim mehrere Fahrzeuge. Als er bereits einige überholt hatte, scherte ein in gleicher Richtung fahrender 36-jähriger VW-Fahrer aus der Fahrzeugschlange aus, um ebenfalls zu überholen. Hierbei übersah er jedoch den BMW und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.