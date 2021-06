Was ist eigentlich ein Rabbiner, und worin bestehen seine Aufgaben? Wie wird man Rabbiner? Und: Seit wann gibt es auch Frauen, die dieses Amt ausüben? Der Vortrag „Was macht die Rabbinerin den ganzen Tag?“ von Rabbinerin A. Yael Deusel (Bamberg) am Sonntag, 27. Juni, 16 Uhr, in der Synagoge Ermreuth

beantwortet diese Fragen und gibt einen Einblick in die vielfältige Tätigkeit einer Rabbinerin in einer heutigen jüdischen Gemeinde in Deutschland. Dabei wird auch das neue Buch „Reginas Erbinnen – Rabbinerinnen in Deutschland“ vorgestellt. Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541. Ein Kostenbeitrag wird erhoben, Einlass erfolgt nur mit Schutzmaske. red