Zwei Vorträge stehen im Rahmen der Neunkirchener Kulturtage an.

Am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, geht es im Felix-Müller-Museum um fränkischen Volkshumor im Spiegel von Ortsnamen des Landkreises Forchheim und nachbarlicher Räume. Der Heimatpfleger der Stadt Forchheim, Dieter George, referiert.

Die durch Neck- oder Spottnamen für die Bewohner der Orte und bekannter Gebäude hervorgerufene Heiterkeit zeigt nur die Oberfläche dieser regionalen Sprachphänomene. Vielmehr gewährt diese ganz besondere Sparte des Namengutes auch interessante Einblicke in agrarische, soziale, kulturelle und historische Gegebenheiten der Heimat, über die schriftliche Quellen schweigen. Der Eintritt ist frei.

„Pünktlich wie die Maurer“ – Handwerksredensarten und ihre wunderbaren Geschichten klipp und klar erklärt Rolf-Bernhard Essig am Freitag, 21. April, 20 Uhr, in der Marktbücherei, musikalisch umspielt von den „Streifenhörnchen“. Der Schmied weiß, was die Uhr geschlagen hat. Das tapfere Schneiderlein weiß, wie man aus dem Schneider kommt. Und wie man frisiert, das wissen Friseure und Motorenexperten. Rolf-Bernhard Essig liest aus seinem neuen Buch „Pünktlich wie die Maurer“. Er erklärt darin nicht nur den Titelspruch, sondern über 350 weitere sprichwörtliche Redensarten aus drei Dutzend Handwerkssparten. Er präsentiert die vielen Spuren in der Alltagssprache. Das ist nach dem bewährten Muster seiner vorigen Bücher akademisch fundiert und gleichzeitig unterhaltsam dargeboten.

Ähnlich wie Essig versteht sich auch sein musikalischer Partner Franz Tröger als eine Art Handwerker, stanzt er ja seine Spieluhrstreifen selbst und feilt lange an seinen Kompositionen. Zusammen sind sie „Die Streifenhörnchen“, die an diesem Abend zu Ehren von Polier, Dachdecker , Barbier und weiteren Handwerkern singen. Eintritt: zehn Euro. red