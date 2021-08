Am Montag spätabends ist es in Forth an der Kreuzung Gotzmannstraße/Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 55-Jährige aus Nürnberg missachtete die Vorfahrt bei rechts vor links und stieß mit dem Auto eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim zusammen. Es entstand Blechschaden in Höhe von circa 900 Euro.