Was haben Bürgermeister , ein Musiklehrer und amtierende Kommunalpolitiker gemeinsam? Sie alle sind neue Ordensträger der Gemeinde Igensdorf . Altbürgermeister Wolfgang Rast freute sich: „Ein Ehrenring ist für mich etwas Neues“, sagte er. Zehn weiteren Persönlichkeiten verlieh Bürgermeister Edmund Ulm im Rahmen eines Festaktes der Gemeinde in der Aula der Grundschule Bürgermedaillen oder die Ehrenteller der Gemeinde.

Schmunzelnd und neugierig fragte Altbürgermeister Wolfgang Rast dann auch gleich nach den künftigen Verpflichtungen. In der Pflicht zum Wohl der Gemeinde sieht sich Rast schon seit 1973, als er wenige Monate nach seiner Ausbildung seinen Dienst in der Marktgemeinde Igensdorf als Verwaltungsassistent antrat und 2008 die Bürgerinnen und Bürger ihn zu ihrem Ersten Bürgermeister wählten, wie der Bürgermeister in seiner Laudatio betonte. „In Anerkennung seiner Verdienste überreichte Bürgermeister Edmund Ulm den „Silbernen Ehrenring“ an seinen Amtsvorgänger.

„Die Auszeichnungen sind Anerkennung für vorbildlichen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit und stehen für diejenigen, die in der Heimat verwurzelt sind und das Gedeihen der Gemeinde im Sinn haben“, so der Bürgermeister . Die Geehrten in Stichworten: Johann Engelhardt, neuer Träger der Bürgermedaille in Gold, ist seit 32 Jahren Mitglied im Marktgemeinderat, war von 2014 bis 2020 Zweiter Bürgermeister , setzte sich für Belange der Bürger, den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze sowie zahlreiche Projekte in der Gemeinde ein. Hans Jürgen Röhrer (Bürgermedaille in Silber) gehört seit 2002 dem Marktgemeinderat an und ist seit 2014 Dritter Bürgermeister . Er war von 2014 bis 2020 Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses und wird in der Verwaltung als umsichtiger Gemeinderat geschätzt. Frank Herdegen (Bürgermedaille in Silber), Leiter und Initiator des Igensdorfer Kultursommers, ist seit 1998 an der Musikschule Igensdorf tätig. Als Klavierlehrer durfte er sich seit 1998 über ein halbes Dutzend Preisträger im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus den Reihen seiner Schüler freuen.

Stefan Gebhardt gehört dem Marktgemeinderat seit 2008 an, wurde 2020 zum Zweiten Bürgermeister gewählt und erhielt den Großen Ehrenteller für seine verdienstvolle Tätigkeit als Mitglied des Gremiums.

Barbara Poneleit, Edeltraud Rösner, Günter Lang, Georg Prieß, Bernd Merkel und Rainer Straßgürtl gehören seit 2014 dem Marktgemeinderat an und haben in dieser Zeit wichtige Themen und Initiativen angestoßen. In Anerkennung ihrer Tätigkeit überreichte Bürgermeister Ulm allen den Ehrenteller des Marktes. Die musikalische Umrahmung gestaltete das Ensemble der Sing- und Musikschule Igensdorf mit Alexander Herner, Paul Kunzmann und Calvin Kleisny. Karl Heinz Wirth