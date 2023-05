Im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld ist die Sonderausstellung „Helden, Götter , Krisen – Oberfranken zur Epoche des Trojanischen Krieges“ geöffnet.

Die Schau vergleicht Oberfranken mit dem ägäischen Raum. Es ist die Zeit der Spätbronzezeit vor etwas mehr als 3000 Jahren, in der die Israeliten aus Ägypten auszogen, die Mykener über weite Teile der Ägäis herrschten, Hochkulturen zugrunde gingen und in Mitteleuropa die Urnenfelderkultur ein „goldenes Zeitalter“ einläutete. Wo gab es Gemeinsamkeiten, was waren die großen Unterschiede? Was sind Parallelen zu heute?

Mehr als 100 Objekte, aus vielen Museen zusammengetragen, verdeutlichen hohe Handwerkskunst, zeigen das ausgeprägte Selbstverständnis von heldenhaften Einzelpersonen, erlauben den Blick auf religiöse Vorstellungswelten und verdeutlichen Krisenzeiten .

Die Ausstellung ist täglich bis zum 17. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erhalten freien Eintritt.

Am Pfingstwochenende, 27./28. Mai, findet im Museum die „Zeitreise Spätbronzezeit“ statt. Darsteller zeigen, wie Menschen vor 3000 Jahren lebten, welche Kleidung sie trugen und welche Werkzeuge genutzt wurden. Gerne können vom Publikum Fragen an die Darsteller gestellt werden. Die Museumsbelebung, auch „Living History“ genannt, ist Samstag wie Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Museumspädagoge Fabian Wittenborn bietet an den beiden Tagen Sonderführungen an. red