Zum Bericht „Die Leute haben uns überrannt“ vom 6. Februar:

Also, mal ehrlich, Leute: Das war doch nix. Oder? Der sogenannte „ Winterzauber “ am Kellerwald ist völlig plan- und stimmungslos vorübergegangen wie ein unangenehmer Infekt. So, als müsse man eben durch, ob man will oder nicht.

Zunächst: Erwarte ich zu viel, wenn ich mir bei dem Wort „ Winterzauber “ gegebenenfalls eine Feuertonne, ein paar schöne Lampions, ein nettes Lächeln der Betreiber erwarte? Vielleicht auch ein paar CDs oder Playlists, die über Lautsprecher für eine leichte Hintergrundstimmung sorgen.

Ich gebe es zu: Ich habe also vorab ein paar Erwartungen, ja – und das ist völlig normal. Auch, was Essen und Trinken angeht. Doch ebenso hier Ernüchterung. Essen gab es oft schon lange vor Einbruch der Dämmerung nicht mehr. Und dort, wo es noch welches gab, stand man zweifach und lange in einer Schlange (erst, um sich einen Essensbon an der Schänke zu ergattern, später am Essenfenster selbst).

Aber damit nicht genug. Jetzt ist der Winterzauber schon nicht wirklich einladend und gemütlich geworden, schon spürt man an allen Ecken und Enden die pure Überforderung der Wirtsleute. Da muss man sich am vermeintlichen Promi-Keller nach langem Anstehen an der Schänke sagen lassen: „Wir haben keine Krüge mehr, sorry.“ Und kurz darauf der nächste Satz an exakt der gleichen Schänke: „Das Bier ist leider aus.“ Im Ernst jetzt? Und das am einzigen Keller, der sich dem Thema „Stimmung“ überhaupt widmet und mit DJ-Musik am Abend punktet.

Gut, es kann auch anders dumm laufen, nämlich so, dass ein Keller zwar genügend Bier hat, dies aber nur per Bedienung an sitzende Gäste verkauft – trotz aufgebauter Stehtische ringsum und der maßlosen Überforderung beim Bedienpersonal.

Wären unsere Keller(-wirte) nicht Annafest-erprobt, würde ich vielleicht nicht meckern. Aber so eine schwache Vorstellung bei einem Event mit derart großem Potenzial – da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Im Übrigen auch im Hinblick auf die städtische Organisation: Ein paar Essensbuden mit Pizza oder Steakbrötchen am Wegesrand hätten dem Event tatsächlich nicht geschadet.

Ute Vogel

Forchheim